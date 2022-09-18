2022/09/18 | 11:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأت المتحدثة باسم ائتلاف النصر، آيات مظفر، أن مدة سنة او سنة ونصف “كافية جداً” لاجراء انتخابات جديدة، مشددة على ان ائتلافها لن يكون شريكاً في “معادلة كسر الارادات”.وقالت آيات مظفر: “نعتقد ان خارطة الطريق لحل الأزمة شبه المغلقة … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف النصر: مدة سنة كافية جداً لإجراء انتخابات جديدة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف النصر: مدة سنة كافية جداً لإجراء انتخابات جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).