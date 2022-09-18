فيديو الابتزاز.. السجن لشقيق بوغبا ومقربين من عائلته

2022/09/18 | 11:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم سجن ماتياس بوغبا، الشقيق الأكبر لنجم كرة القدم الفرنسي، بول بوغبا، وأربعة أشخاص آخرين مؤقتا، بتهمة ابتزاز لاعب يوفنتوس الإيطالي، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من هذه القضية، وذلك بعد مثولهم أمام قاضي التحقيق، السبت.

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