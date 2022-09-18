نائب قائد العمليات المشتركة يشيد بجهود القوات الأمنية في نجاح الزيارة الأربعينية

2022/09/18 | 12:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأشاد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، بجهود القوات الأمنية في نجاح الزيارة الأربعينية.وذكر بيان للعمليات المشتركة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري أثنى على قطعات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والتدخل السريع والشرطة المحلية والحشد الشعبي ورجال الاستخبارات والمخابرات والأمن الوطني في جهودهم وسهرهم بحماية زوار أربعينية الأمام الحسين (عليه السلام)".

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