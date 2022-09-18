رئيس الجمهورية يتلقى دعوة رسمية لحضور القمة العربية في الجزائر

2022/09/18 | 12:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، دعوة رسمية لحضور القمة العربية في الجزائر.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ان “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الأحد، في قصر السلام ببغداد، المبعوث الشخصي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير العدل الجزائري حافظ الأختام”.

واضافت ان “الوزير نقل تحيات وتقدير الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الرئيس برهم صالح، وسلمه دعوة رسمية لحضور القمة العربية المزمع تنظيمها في الجزائر في تشرين الثاني القادم”، مشيرة الى ان “صالح ابلغ الوزير تحياته وتقديره إلى الرئيس عبد المجيد تبون، وأكّد قبول الدعوة لحضور القمة ودعمها والمشاركة الفاعلة فيها وإنجاحها باعتبارها مؤتمراً مهماً لتوحيد الجهود وتعزيز العمل العربي المشترك”.

وتابع انه “جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية العمل على تعزيزها في مختلف المجالات والتنسيق المشترك وبما يحقق المصالح المشتركة، حيث تم التطرق إلى القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية التنسيق المشترك لتخفيف توترات المنطقة وإنهاء الأزمات القائمة في المنطقة العربية”.

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