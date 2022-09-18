احداث أيلول.. رئيس الجمهورية يتلقى دعوة لحضور القمة العربية في الجزائر

2022/09/18 | 12:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 سبتمبر، 2022 بغداد/ المسلة: الاحد 18 أيلول 2022 رئيس الجمهورية يتلقى دعوة لحضور القمة...

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رئيس الجمهورية يتلقى دعوة لحضور القمة العربية في الجزائر أولاً على المسلة.

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