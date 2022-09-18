قرار حكومي برفع اسعار غاز السيارات ونصب المنظومة بدءاً من هذا الموعد (وثيقة)

2022/09/18 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة النفط، اليوم الاحد، رفع سعر الغاز المجهز للسيارات الى 300 دينار.

وبحسب وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، "قررت الوزارة رفع سعر الغاز المجهز للسيارات الى 300 دينار بعد ان كان 200 دينار للتر الواحد".

واضافت الوثيقة، أن "الوزارة قررت ايضا رفع أسعار نصب منظومة الغاز للسيارات بدءاً من الشهر المقبل".

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