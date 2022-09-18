بعد 200 الف زائر.. توقف تدفق الزوار الايرانيين عبر منفذ المنذرية

2022/09/18 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى اكد رئيس هيئة المواكب الحسينية في ديالى علي احمد طاهر، اليوم الاحد، توقف تدفق الزوار الايرانيين عبر منفذ المنذرية شرق المحافظة.وقال طاهر لـ( بغداد اليوم)، إن" تدفق الزوار الايرانيين عبر منفذ المنذرية شرق ديالى توقف حاليا بعد تمديده 24 ساعة لاستيعاب ما تبقى منهم على الحدود في طريقهم لاداء مراسيم زيارة الاربعين".واضاف طاهر، أن" تدفق الزوار الايرانين بالمغادرة في وتيرة مرتفعة وهو يتصاعد بمعدلات عالية مع نهاية زيارة الاربعين"، مؤكدا أن "الاعداد تصل الى الالاف يوميا وربما سيبدأ بالانخفاض بعد 3 ايام من الان".واشار الى أن "دخول الايرانيين عبر المنذرية سيعود الى وضعه الطبيعي من ناحية الاجراءات الخاصة بالفيزا وفق تعليمات هيئة المنافذ الحدودية خاصة وان زيارة الاربعين لم تكلف أي زائر دفع أي مبالغ مالية لاستحصال الفيزا".واستقبل منفذ المنذرية خلال الاسابيع 3 الماضية اكثر من 200 الف زائر من جنسيات مختلفة ابرزها الايرانية في طريقهم لاداء مراسيم زيارة الاربعين في كربلاء.

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