الحراك الشعبي في الانبار: لن تثنينا ممارسات حزب الحلبوسي عن انصاف المحافظة

2022/09/18 | 12:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد القيادي في الحراك الشعبي في محافظة الانبار محمد دحام , الاحد , ان تحالف الانبار الجديد الذي يضم تجمعات عشائرية واكاديمية وبضمنه الحراك الشعبي سوف لن يسمحوا للحزب الحاكم في المحافظة الاستمرار بممارسة سياسة الاغراءات والوعود التي تنصل عنها عندما فاز بمقاعد البرلمان, مبينا ان التحالف الجديد آخذ بالاتساع من خلال انضمام عدد كبير من رؤساء عشائر المحافظة وطبقات مختلفة .

وقال دحام إن “قيادات حزب الحلبوسي بدأت تستميل جماهير محافظة الانبار من خلالها تكرار اكاذيبها التي وعدت بها خلال الانتخابات حيث بدأت بجمع بطاقة الناخب للتحضير للانتخابات المبكرة ” .

وأضاف ان “تحالف الانبار الجديد الذي يضم تجمعات عشائرية واكاديمية وبضمنه الحراك الشعبي سوف لن يسمحوا للحزب الحاكم في المحافظة الاستمرار بممارسة تلك التصرفات ” , موضحا انه” رغم تلك التحركات الا انه مازال يعمل بسياسية تكميم الافواه وملاحقة معارضيه في المحافظة “.

وشدد دحام على ان “تحالف الانبار ماضٍ نحو انصاف الإهالي ولن تثنينا سياسات حزب الحلبوسي” .

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