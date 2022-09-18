2022/09/18 | 12:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد الغزالي ، الأحد، أن المحادثات السياسية ستسفر عن تشكيل الحكومة ، فيما أشار الى أن الكتل السياسية ستعقد اجتماعات مكثفة قبل انعقاد جلسة البرلمان المقبلة.

وقال الغزالي إن “الاجتماعات المكثفة التي ستسبق الجلسة ستتمخض عنها قرارات مهمة تصب في صالح المواطن العراقي”، مبينا أن “الاجتماعات ستركز على أن تكون الفترة المقبلة إيجابية في الحالة السياسية وتشكيل حكومة خدمة وطنية يشترك فيها الجميع”.

واشار الى ان “اعتماد الحوار والتهدئة كسبيل للخروج من الأزمة السياسية، فضلا عن أهمية ابعاد مؤسسات الدولة عن جميع أشكال الصراع السياسي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف المالكي يكشف عن “محادثات سياسية” قبيل انعقاد جلسة البرلمان المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف المالكي يكشف عن “محادثات سياسية” قبيل انعقاد جلسة البرلمان المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).