2022/09/18 | 12:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قررت وزارة النفط، رفع سعر الغاز المجهز للسيارات الى 300 دينار بعد ان كان 200 دينار للتر الواحد.وقررت أيضا بحسب وثيقة صادرة من الوزارة حصل عليها/المركز الخبري الوطني/، “رفع أسعار نصب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



وزارة النفط تزيد من سعر الغاز المجهز للسيارات المركز الخبري الوطني.

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