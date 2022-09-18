2022/09/18 | 12:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Z76jfD_aE8E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كم انفقت على تجهيزات الدراسة لهذا العام؟.. الشارع العراقي يجيب!) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كم انفقت على تجهيزات الدراسة لهذا العام؟.. الشارع العراقي يجيب!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).