"اذهب لترى".. رحلة صانع محتوى أميركي بالعراق

2022/09/18 | 13:03 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار صانع المحتوى والسائح الأميركي ديفيد هوفمان العراق، ضمن خطته التي يسعى لتحقيقها بزيارة 197 دولة في العالم، وتجول في بغداد والنجف وسامراء وذي قار والبصرة وبابل، ومواقع أثرية ودينية أخرى.

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