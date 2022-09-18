الديوانية تضع خطة من 5 محاور استكمالاً للزيارة الأربعينية

2022/09/18 | 13:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية -واع -صفات العزاوي

أعلن محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، اليوم الأحد، عن وضع خطة خدمية موسعة استكمالاً للزيارة الأربعينية.

وقال الشعلان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم عقد اجتماع موسع يهدف إلى وضع خطة خدمية شاملة لتأهيل المناطق والأحياء السكنية للمركز والأقضية والنواحي وعلى الطريق زوار الإمام الحسين (عليه السلام)، لتقديم الخدمات البلدية استكمالاً لخطة الزيارة الاربعينية"، مبيناً، أن "الاجتماع تم بحضور إدارات المؤسسات الحكومية والخدمية ورؤساء الوحدات الإدارية ومديري القطاعات البلدية".

وأضاف، أن "الدوائر الخدمية والبلدية كلفت خلال الاجتماع بمعالجة التخسفات في الشوارع ورفع النفايات وتوزيع الحاويات ورفع التجاوزات إضافة إلى صيانة الإنارة في الشوارع الرئيسية والعامة".

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