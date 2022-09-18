تمتد لـ9 أيام.. تركي آل الشيخ يطلق فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ92

2022/09/18 | 13:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، الأحد، عن الفعاليات التي ستشهدها المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للبلاد.

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