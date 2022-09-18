الحكيم: الأزمة السياسية باتت ضاغطة على قوت المواطن وواقعه المعيشي

2022/09/18 | 13:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، أن الأزمة السياسية باتت ضاغطة على قوت المواطن وواقعه المعيشي.

وقال الحكيم خلال لقائه رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، بحسب بيان لمكتبه، إن “كركوك عراق مصغر وهذا يحتم على جميع مكوناتها التعاون فيما بينهم للحفاظ على التعايش السلمي، وقد دعونا الفعاليات الإجتماعية من كل المكونات إلى الحفاظ على منجز السلم الأهلي في كركوك”.

وعن تطورات الشأن السياسي، أوضح الحكيم بالقول، “جددنا موقفنا بالدعوة إلى صياغة معادلة سياسية قادرة على احتواء الجميع وإشراكهم في صناعة القرار الوطني، وأهمية الحوار باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز الخلافات وحل الإشكاليات وتطمين المواطن العراقي”.

وأشار إلى إن “الأزمة السياسية باتت ضاغطة على قوت المواطن اليومي وواقعه المعيشي، ويتطلب ذلك من الجميع الانتصار للمصلحة العامة والجلوس على طاولة الحل على أسس الدستور والقانون”.

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