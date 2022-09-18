2022/09/18 | 13:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الاحد، تلقي الاطار اشارات ايجابية من 6 قوى سياسية حيال اعادة جلسات مجلس النواب.

وقال العتبي أن “الاطار التنسيقي تلقى في الايام الاخيرة اشارات ايجابية من 6 قوى سياسية سنية وكردية حيال دعم توجهات الاطار بالضغط لإعادة جلسات مجلس النواب الى وضعها الطبيعي بعد اكمال تقديم طلب معنون بتوقيع اكثر من 180 نائباً يدعم هذا الطلب”.

واضاف العتبي، إن “الاطار سيعقد لقاءات مهمة مع ممثلي قوى سنية وكردية وتحالفات اخرى بعد غدا الثلاثاء في اطار حراك سياسي متسارع من اجل دعم اعادة جلسات مجلس النواب ومن ثم انهاء الاستحقاقات الدستورية وصولا الى تشكيل الحكومة المرتقبة”.

وأكد العتبي، أن “عقارب الساعة لن تعود للوراء ولا يمكن القبول بإعطاء ولاية ثانية لرئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤشرات إيجابية على إعادة عقد جلسات مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤشرات إيجابية على إعادة عقد جلسات مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).