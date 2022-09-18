حقيقة صور مسلسل

2022/09/18 | 13:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على غرار المنشورات التي تدعي تنبؤ المسلسل الكرتوني "ذا سيمبسونز" بالأحداث البارزة التي يشهدها العالم، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورا ادعوا أنها من حلقة سابقة توقعت وفاة الملكة إليزابيث الثانية سنة 2022.إلا أن الصور مركبة، والحلقة التي تشير إليها المنشورات لم تتضمن أي مشهد لموت الملكة.

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