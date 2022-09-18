انحسار ’غير مسبوق’ لمافيات الأراضي في ديالى

2022/09/18 | 13:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول محلي في ديالى، اليوم الاحد، عن انحسار غير مسبوق لمافيات الاراضي والتي تمثل قوى متنفذة بعناوين مختلفة.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "مافيات الاراضي ظاهرة برزت في السنوات الاخيرة في بعقوبة ومناطق اخرى وهي تمثل قوى متنفذة بعناويين مختلفة تفرض سطوتها على الاراضي الزراعية وحتى اراضي الدولة بطرق واساليب متعددة منها التزوير، وتقوم ببيعها للاهالي مقابل مبالغ مادية كبيرة في استغلال واضح لازمة السكن".

وأضاف ان" مافيات الاراضي شكلت مصدر تهديد للمناطق الزراعية خاصة في اطراف بعقوبة وتم التحرك عليها رغم خطورة الملف وتحدياته وتم بالفعل استرجاع اكثر من 700 دونم تم اعادتها الى البلدية لتقوم بفرزها واستملاكها وفق المسارات القانونية وتوزيعها في وجبات رسمية للشرائح المشمولة وفق القوانين".

واشار الى أن "مافيات الاراضي انحسر نشاطها في بعقوبة بنسبة 70% وهو حدث مهم جدا بعدما اثارت الراي العام في السنوات الاخيرة بسبب خداعها لآلاف الاسر من خلال بيع اراضي بأوراق غير قانونية"، مؤكدا على "ضرورة سن قوانين رادعة ضد شبكات ومافيات الاراضي في كل العراق لانهاء ظاهرة سلبية للغاية".

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