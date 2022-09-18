2022/09/18 | 13:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعات

ذكر مكتب الأرصاد الجوية في تايوان، اليوم الأحد، بأن زلزالا قوته 6.8 درجة هز الجزء الجنوبي الشرقي منخفض الكثافة السكانية من الجزيرة، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال عند 7.2 درجة، وأصدر المركز الأميركي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) تحذيرا في تايوان بعد الزلزال.

وقال مرصد المسح الجيولوجي الأميركي إن زلزالا بقوة 6,5 درجات وقع قبالة الساحل الشرقي لتايوان، امس السبت، بدون تسجيل وقوع ضحايا أو أضرار.

وأضاف أن الزلزال ضرب بعيد الساعة 9:30 مساء (13:30 ت غ) على بعد نحو 50 كيلومترا شمال مدينة تايتونغ الساحلية على عمق عشرة كيلومترات.

وذكرت وسائل إعلام محلية على الفور أنه لم يسجل وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال، يوم امس السبت.

وقدر مكتب الأرصاد الجوية التايواني أن شدته بلغت 6,4 درجات وأنه ضرب على عمق 7,3 كيلومترات.

ولا تصدر الجزيرة تحذيرات من حدوث تسونامي ما لم يكن الزلزال أقوى من 7 درجات.

ويمكن أن تكون بعض الزلازل التي تبلغ قوتها 6 درجات أو أكثر مميتة، لكن ذلك يعتمد على مكان وقوع الزلزال وعلى عمقه.

وتقع تايوان على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تصطدم الصفائح التكتونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال يهز تايوان.. وتحذير من تسونامي بعده) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال يهز تايوان.. وتحذير من تسونامي بعده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).