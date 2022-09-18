كشفت عن أسبابها الحقيقية.. المرور تكشف حصيلة حوادث السير خلال الزيارة الأربعينية

2022/09/18 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير اعلام المرور العميد زياد

القيسي، اليوم الاحد، عدد الحوادث

المرورية التي حصلت خلال زيارة

اربعينية الامام الحسين (ع) خلال الايام

العشرة الاخيرة، فيما أوضح الاسباب

الحقيقية وراء الحوادث المرورية

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