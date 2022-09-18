منتسبو العتبة الحسينية يستنفرون جهودهم لرفع النفايات في الازقة المحيطة بالمدينة القديمة (صور)

2022/09/18 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت عدسة وكالة نون الخبرية عن قيام

حملة كبرى من قبل منتسبي قسم الخدمية

الخارجية في العتبة الحسينية المقدسة

لرفع اطنان النفايات في الازقة

المنتشرة في مركز المدينة القديمة

وخاصة المناطق القريبة من الحر

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