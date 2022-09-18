امين عام العتبة الحسينية المقدسة يعلن نجاح زيارة الأربعين ويشكر الجهات التي ساهمت بإنجاحها

2022/09/18 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة، عن نجاح خطتها الخاصة بإحياء

مراسيم زيارة الأربعين لهذا العام

1444هـ، متقدمة بالشكر للجهات التي ساهمت

بإنجاح مراسيم الزيارة.

ونقل الموقع الرسمي للعتبة عن

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