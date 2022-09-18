2022/09/18 | 13:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: تناقلت أوساط برلمانية الانباء عن إن الصدر وافق على استقبال الوفد...

ظهرت المقالة خشية تصعيد مدني يؤدي الى التدويل..



يدفع الإطار والتيار الصدري إلى التقارب أولاً على المسلة.

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