الحكيم: الأزمة السياسية باتت ضاغطة على قوت المواطن اليومي

2022/09/18 | 13:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: جدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، الاحد 09/18/2022، دعوته...

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