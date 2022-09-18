رئيس الجمهورية برهم صالح يتلقى دعوة رسمية لحضور القمة العربية في الجزائر

2022/09/18 | 13:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، دعوة رسمية لحضور القمة العربية في الجزائر.وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان: إن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل ، 2022 في قصر السلام ببغداد، المبعوث الشخصي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، … Readmore

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