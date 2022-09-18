الفتح: محمد شياع السوداني مازال مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة ويحظى بقبول الاكراد والسنة

2022/09/18 | 13:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، ان محمد شياع السوداني، مازال مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة الجديدة، مرجحا ان يكون هناك موقف إيجابي من السنة والاكراد تجاه هذه الشخصية.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي: ان “محمد شياع السوداني يمثل مرشح … Readmore

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