ترامب: ملأت احتياطات النفط بأدنى سعر .. وبايدن يستخدمها لمصلحة انتخابية

2022/09/18 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب: إن خليفته جو بايدن، يستنزف احتياطي النفط الاستراتيجي للبلاد، في محاولة لخفض أسعار الوقود قدر الإمكان قبل انتخابات الخريف.وتوقع ترامب أن تسجل أسعار البنزين زيادة حادة مع نهاية الحملة الانتخابية، وفق ما أوردت وكالة نوفوستي.وأضاف: «ملأت أنا هذه الاحتياطات الاستراتيجية التي لم يتم تجديدها منذ سنوات.



فعلت ذلك بالسعر المناسب عندما كانت الأسعار عند أدنى مستوى لها على الإطلاق، وهو (بايدن) يستخدمها لخفض الأسعار بقدر ما يستطيع قبل الانتخابات».وأضاف ترامب: «بعد الانتخابات مباشرة ستتضاعف الأسعار وتكون أعلى مما يمكن أن يتخيله أي شخص»، مشيراً إلى أن احتياطي النفط الاستراتيجي مخصص للحرب وليس للانتخابات.ولجأ البيت الأبيض مؤخراً إلى تدخلات غير مسبوقة لخفض أسعار السلع الأساسية، وتمكن من خفض سعر البنزين قليلاً، خلال الثلاثة أشهر الماضية، ويبلغ متوسطه الآن 3.68 دولار للغالون، بانخفاض 1.33 دولار عن ذروته في يونيو/ حزيران.وانخفضت مخزونات النفط الخام في احتياطات الطوارئ للولايات المتحدة إلى 434.1 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ 1984، أي في نحو 38 عاماً، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الأمريكية.

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