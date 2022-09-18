وزير الداخلية يعلن إفشال محاولات خلق

2022/09/18 | 13:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي،

اليوم الأحد، إفشال محاولات خلق "فتنة"

خلال الزيارة الأربعينية التي احتضنتها

مدينة كربلاء المقدسة حيث مرقد الامام

الحسين واخيه العباس (عليهما السلام).

وقال الغانمي في

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