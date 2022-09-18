ترامب: بايدن يستنزف احتياطي النفط الاستراتيجي لأمريكا

2022/09/18 | 13:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد

ترامب، إن خليفته جو بايدن، يستنزف

احتياطي النفط الاستراتيجي للبلاد، في

محاولة لخفض أسعار الوقود قدر الإمكان

قبل انتخابات الخريف.

وتوقع ترامب أن تسجل أسعار البنزين

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