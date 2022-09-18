المرور تكشف حصيلة بحوادث السير خلال الزيارة الأربعينية

2022/09/18 | 14:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز ـ امنكشف مدير اعلام المرور العميد زياد القيسي، اليوم الاحد، عدد الحوادث المرورية التي حصلت خلال زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) خلال الايام العشرة الاخيرة، فيما أوضح الاسباب الحقيقية وراء الحوادث المرورية.

وقال القيسي في بيان ورد لـ السومرية، إنه "أثناء مراسيم الزيارة الاربعينية حصلت عدة حوداث مرورية، والتي تخللتها بعض الاصابات والوفيات، على خطوط الطرق السريعة".وأضاف، أن "الحوادث حصلت؛ جراء اهمال السائقين والسياقة بتهور وسرعة شديدة"، مبينا أن "القسم الاخر منهم لم يلتزموا بقواعد السير والمرور".

وأشار الى أن "الجزء الاخر منهم، الذين يبحثون عن الامور المادية باعتبار ان الزيارة مليونية وفيها اعداداً كبيرةً، ومحاولة الذهاب والعودة بأقصى سرعة لتحقيق استفادة مادية ونقل أكبر عدد ممكن".وأوضح مدير اعلام المرور أن "الاسباب الاخرى تتعلق بكثافة السير والقطوعات والتحويلات والتي تسببت بهذه الحوادث".وأكد القيسي، أن "عدد الحوادث التي حصلت خلال العشرة الايام الماضية بلغت من 20 الى 25 حادثاً مرورياً".

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