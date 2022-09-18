2022/09/18 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اثنى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاحد، على القواعد الشعبية واصفا إياهم "افضل مصاديق الطاعة المبصرة".

وكتب الصدر في تغريدة له على تويتر وتابعتها (بغداد اليوم)، أنه " غاية الفخر والشرف أن رزقني الله حب القواعد الشعبية، وجعلهم افضل مصاديق الطاعة المبصرة فلا يحيدون عن الأوامر والنواهي".

وأضاف أنه " اسال الله تعالى ان يثبتني على حبهم وخدمتهم وان يثبتنا واياهم على نهج الآباء والاجداد المصلحين، وعلى (السلم والسلام) وان يحفظهم من كل مكروه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يثني على قواعده الشعبية (صورة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يثني على قواعده الشعبية (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).