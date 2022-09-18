2022/09/18 | 14:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترحت المفوضية الأوروبية، الأحد، على الدول الأعضاء تعليق دفع نحو 7,5 مليار دولار من التمويل الأوروبي للمجر، بسبب مخاطر عالية مرتبطة بالفساد، بانتظار تنفيذها إصلاحات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يوصي بقطع التمويل عن المجر لأنها "لم تعد ديمقراطية") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي يوصي بقطع التمويل عن المجر لأنها "لم تعد ديمقراطية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).