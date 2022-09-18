2022/09/18 | 14:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حينما بدأت كارول في مجال العمل التطوعي، لم يخطر ببالها أبدا أن شغف مساعدة الآخرين سينقلها إلى أبعاد جديدة، تحلم من خلالها أن تصل يوما من الأيام إلى اللاجئين والفئات المهمشة في المجتمع.ولعل منحة تعليمية من مؤسسة عبدالله الغرير ساهمت بشكل كبير في تغيير حياة كارول عبدالخالق إلى الأفضل.إليكم قصة كارول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كارول.. حب التعليم وشغف التطوع والحلم بالعمل مع الفئات المهمشة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كارول.. حب التعليم وشغف التطوع والحلم بالعمل مع الفئات المهمشة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).