العراق يلجأ لرادار فرنسي لسد ثغرة جوية

2022/09/18 | 14:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصل مدى الرادار الفرنسي إلى أكثر من 500 كيلومتر، وللارتفاعات العالية جدا والمنخفضة.

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