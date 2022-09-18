وزير الخارجية الايراني: مراسم الاربعين اثبتت بأن الاواصر بين الشعبين الايراني والعراقي لا تنفصم

2022/09/18 | 14:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، الأحد، الشكر والتقدير للشعب والحكومة والقوات المسلحة في العراق لاستضافة زوار اربعينية الامام الحسين (ع)، مؤكدا أن مراسم الاربعين اثبتت مرة اخرى بان الاواصر بين الشعبين الايراني والعراقي لا تنفصم.وكتب امير عبداللهيان … Readmore

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