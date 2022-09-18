2022/09/18 | 14:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص في ميسان..الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته 40 كيلوغراما من الكريستال المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في ميسان.. الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته 40 كيلوغراما من الكريستال) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في ميسان.. الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته 40 كيلوغراما من الكريستال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).