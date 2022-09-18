2022/09/18 | 14:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني ضجت مواقع التواصل في مصر والعالم العربي خلال الساعات الأخيرة بشائعة تفيد بإصابة النجم المصري الكبير، عادل إمام، بمرض “الزهايمر”، لكن سرعان ما تم نفي هذه الأخبار على لسان شقيق “الزعيم”.وأوضح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عائلة عادل امام ترد على شائعة اصابته بمرض”الزهايمر” المركز الخبري الوطني.

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