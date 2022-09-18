الكاظمي يستلم دعوة للمشاركة في القمة العربية بالجزائر

2022/09/18 | 14:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد 09/18/2022، دعوة للمشاركة في...

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