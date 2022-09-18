2022/09/18 | 14:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحوزته (٤٠) كغم من الكريستال ..الأمن

الوطني يُطيح بتاجر مخدرات في ميسان

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في إطار عملياته النوعية المستمرة

لمحاصرة تجار المخدرات ومروجيها، تمكنت

مفارز جهاز الأمن الوطني وبعد جمع

المعلومات ال

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