الكاظمي يتلقى دعوة الرئيس الجزائري للمشاركة في القمة العربية المقبلة

2022/09/18 | 14:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى

الكاظمي، اليوم الأحد، مبعوث الرئيس

الجزائري وزير العدل السيد عبد الرشيد

طبي، والوفد المرافق له.

وحمل الوزير الضيف إلى السيد رئيس مجلس

الوزراء دعوة الرئيس ال

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