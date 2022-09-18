2022/09/18 | 14:50 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإطاحة بتاجر مخدرات في ميسان بحوزته 40 كيلوغراما من الكريستال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/18 | 14:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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