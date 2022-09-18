هل التوتر والإجهاد يتسبب بتطور داء الحنطة (الزلاقي)؟

2022/09/18 | 15:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يكون الإجهاد أحد الأسباب المحتملة لتطوير حالة الداء الزلاقي.

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