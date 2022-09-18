وزارة الكهرباء تعلن تسجيل إنتاج غير مسبوق بالطاقة

2022/09/18 | 15:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن تحقيق انتاج غير مسبوق في توفير الطاقة، فيما اشارت الى توفير أكثر من 24 ألف ميغاواط.

وقالت الوزارة في بيان ان “ملاكاتنا الوطنية وباشراف مباشر من وزير الكهرباء عادل كريم، حققت انتاج غير مسبوق لمنظومة الطاقة الكهربائية وصل الى 24047 ميغا واط وهو اعلى حمل انتاج تصل اليه المنظومة منذ تأسيسها”، مبينا ان “هناك استقرار عالي وملحوظ لتجهيز المواطنين بالكهرباء”.

واضافت “عملنا بجد وبدأنا نقطف ثمار جهود ملاكاتنا العاملة والتي عملت ليل نهار، رغم تحدياتٍ أمنيةٍ واقتصاديةٍ ومالية، وانحسار وارتفاع اطلاقات غاز وطني ومورد، ورغم جائحة صحية كان فيها ابطال وزارة الصحة خط الصد الاول، وكانت ملاكاتنا (خط الخدمات الاول)، لأدامة زخم العمل وخدمة المواطنين”.

وتابعت انه “بغرفة عمليات دائمة الأنعقاد، وخلية أزمة لم تغادر اجتماعاتها طيلة شهور، وبإشراف مباشر ومتابعات وجولات ميدانية من وزير الكهرباء عادل كريم، والملاكات المتقدمة، وتنسيق عالي مع الحكومة المركزية، ودعم كبير من لدن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يواصل مجاهدو وابطال وزارة الكهرباء عملهم على زيادة الانتاج وأدخال الخطوط الناقلة لتحقيق اتاحات كافية لم تتحقق من قبل، وتأهيل لقطاع التوزيع وزيادة عديد المحطات التحويلية الثابتة والمتنقلة، بغية خدمة عراقنا العظيم ومواطنينا”.

وذكرت ان “ما حققته الوزارة هو أعلى انتاج منذ تاريخ تأسيسها، وبأستقرار عالي”، لافتة الى انه “لو كانت الموازنات متوفرة لمضينا بتنفيذ السقف القصير من خطة الوزارة خلال عام واحد، والتي كانت تسير بزيادة واضافة سبعة الاف ميكا واط جديدة”.

وتوقعت الوزارة “تحقيق زيادة اعلى بالانتاج في الايام القريبة القادمة عبر ادخال عدد من المحطات والوحدات الانتاجية لتكون اكثر من 1000 ميغا واط جديدة اخرى، من خلال اضافة محطة صلاح الدين الحرارية، والرميلة المركبة، وميسان المركبة، وشط البصرة”، لافتة الى “اننا ماضون بخططنا لأدخال الدورات المركبة، ومنظومات التبريد، بجميع المحطات الغازية، اضافة للمضي بمشاريع محطات الطاقة الشمسية، وتدوير النفايات، ومشاريع الربط الكهربائي والتي ستحقق وثوقية عالية واستقرارية كبيرة للشبكة الكهربائية”.

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