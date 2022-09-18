الأمن الوطني يُطيح بتاجر مخدرات في ميسان

2022/09/18 | 15:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مفارز جهاز الامن الوطني، اليوم الأحد، القبض على تاجر مخدرات بحوزته 40 كغم من مادة الكريستال المخدرة في ميسان.

وذكر الامن الوطني في بيان انه “في إطار عملياته النوعية المستمرة لمحاصرة تجار المخدرات ومروجيها، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني وبعد جمع المعلومات الاستخبارية واستحصال الموافقات القضائية من القاء القبض على أحد أخطر تجار المخدرات في محافظة ميسان وبحوزته 40 كغم من مادة الكريستال المخدرة”.

وأضاف “تم تدوين أقوال المتهم وإحالته مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل”.

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