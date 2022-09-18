نقص في المناهج الدراسية يتجدد.. و’المسترجعة’ ملجأ الطلبة

2022/09/18 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت عضو لجنة التربية النيابية محاسن الدليمي، اليوم الاحد، ان الموسم الحالي سيواجه أزمة كبيرة بتغطية حاجة الطلبة من الكتب.

وقالت الدليمي لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة التربية ستتجه إلى استخدام الكتب المسترجعة من السنوات السابقة بسبب عدم طباعة الكتب خلال الموسمين الماضيين".

واضافت أن "الكتب المسترجعة لا تغطي الحاجة الكلية للطلاب حيث اننا بمواجهة أزمة ونقص كبير للكتب".

وتابعت الدليمي ان "سبب عدم طباعة الكتب هو عدم وجود التخصيصات المالية لهذا الملف في الموازنة السابقة وقانون الأمن الغذائي".

وأشارت الى ان "هذا الأمر هو من تداعيات تأخير تشكيل الحكومة واستمرار حكومة تصريف اعمال غير قادرة على الانفاق من الإيرادات المتوفرة وانجاز المشاريع الضرورية في البلد".

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في وقت سابق من اليوم الأحد، منح وزارة التربية صلاحية التعاقد المباشر لطباعة المناهج المدرسية.

ونقلت وزارة التربية بيان عن أمانة مجلس الوزراء، تلقته (بغداد اليوم)، أن "المجلس استثنى بموجب القرار الوزارة من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ( ٢ لسنة ٢٠١٤ ) ،على أن يكون التعاقد ضمن إجمالي المبلغ المتبقي من الإنفاق الفعلي لوزارة التربية للسنة السابقة دون التقيد بالأبواب والفروع" .

واشار قرار المجلس الى ان "تكون المطابع المشمولة بالاستثناء ( شركة النهرين، التعليم العالي، شبكة الاعلام العراقي، العمال ، الكفيل ، التبوغ)".

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