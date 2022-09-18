2022/09/18 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

انطلقت الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي، اليوم الاحد، والمقامة في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة 22 دولة عربية من ضمنها العراق.

وقال بيان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتلقته (بغداد اليوم)، إنه "وصل وكيل وزير العمل الدكتور علاء عبود السكيني العاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد حكومي للمشاركة في اعمال الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي للمدة من 18-25 أيلول 2022".

وأضاف البيان أنه "حضر وكيل الوزارة والوفد المرافق له الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وترأست الجلسة الافتتاحية مملكة المغرب بحضور الاتحادات العمالية في 22دولة عربية من ضمنها العراق واتحاد صناعات العراق وممثلي الامانة العامة لجامعة الدول العربية".

وأشار الى أنه "شارك وفد العراق في عدد من اللجان لتطبيق الاتفاقيات ولجنة الحماية الاجتماعية والذكاء الاصطناعي وانماط العمل الجديد اضافة الى اللجان الدستورية المنبثقة عن المؤتمر منها اللجنة التنظيمية ولجنة اعتماد العضوية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد عراقي يشارك في اعمال الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد عراقي يشارك في اعمال الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).