2022/09/18 | 15:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، مبعوث الرئيس الجزائري وزير العدل السيد عبد الرشيد طبي، والوفد المرافق له.

وحمل الوزير الضيف إلى السيد رئيس مجلس الوزراء دعوة الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون للمشاركة في القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر بشهر تشرين الثاني المقبل.

وأكد السيد الكاظمي حرص العراق على إنجاح القمة والمشاركة الفاعلة في أعمالها.



وأعرب سيادته عن تطلع العراق إلى أن تؤدي هذه القمة دوراً أساسياً في تقوية الصف العربي، والموقف الموحد إزاء قضاياه المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأشاد السيد رئيس مجلس الوزراء بالعلاقات التأريخية بين العراق والجزائر، والرغبة في تنميتها بمختلف المجالات، مؤكداً تطلع العراق إلى انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين في وقت قريب، وتعزيز العمل الثنائي لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يستقبل مبعوث الرئيس الجزائري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يستقبل مبعوث الرئيس الجزائري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).