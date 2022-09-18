نظرة على قبعات الملكة إليزابيث من عام 1928 حتى عام 2022

2022/09/18 | 15:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال فترة حكمها التي امتدت 70 عامًا، ساعدت الملكة إليزابيث في رفع مقام القبعة من زينة متواضعة للرأس إلى رمز لتطور المجتمع الراقي.

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