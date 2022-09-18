صحة كربلاء تُعلن بالأرقام الحصيلة الإجمالية لخدماتها والجهد الطبي الساند لها المُقدمة للمُواطنين والزائرين خلال زيارة الاربعين

2022/09/18 | 15:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة ، اليوم

الأحد ، عن " نجاح خطة طوارئ أربعينية

إستشهاد الإمام الحسين ( ع ) .

وقال مُدير عام الدائرة ، الدكتور صباح

الموسوي في تصريح صحفي نقله المكتب

الإعلامي للدائرة ، و

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