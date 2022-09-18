بالصور:مدينة الإمام الحسين(ع)للزائرين تكشف حجم الخدمات المقدمة لزائري الأربعين

2022/09/18 | 15:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مدينة الإمام الحسين عليه السلام

للزائرين طريق كربلاء - بابل خدماتها

المقدمة لزائري أربعينية الإمام الحسين

عليه السلام من طعام وخدمات صحية وطببة

طيبة أيام الزيارة المليونية.

وقال مدير مدينة صادق

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